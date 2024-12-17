وسائل إعلام: إسرائيل نفذت عملية إنزال جوي داخل سوريا

(وكالات)

كشفت مصادر محلية في سوريا، عن هبوط مروحية إسرائيلية قرب أحد المواقع العسكرية المحيطة بالعاصمة دمشق، قبل أن تغادر المنطقة بعد فترة وجيزة بعد تنفيذ عملية إنزال جوي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك".

وذكرت "سبوتنيك" أن جنودًا إسرائيليين دخلوا الموقع العسكري ومكثوا بداخله نحو 20 دقيقة قبل أن يغادروا برفقة المروحية باتجاه الجنوب السوري، مع بقاء دوافع هذا التحرك مجهولة، وسط غياب أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي أو تغطية للحدث في وسائل الإعلام العبرية.

واحتل الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد تقدم الفصائل السورية المسلحة.

كما احتل الجيش الإسرائيلي، جبل الشيخ الذي يفصله بضع كيلومترات عن العاصمة دمشق، والذي يعد موقعا استراتيجيا حيث يطل على 4 بلدان عربية هي فلسطين وسوريا ولبنان والأردن.