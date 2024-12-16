بريطانيا ترسل وفدا إلى دمشق للقاء السلطات السورية المؤقتة

وكالات

نقلت رويترز عن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده أرسلت وفدا إلى العاصمة السورية دمشق للقاء السلطات السورية المؤقتة.

كانت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أكدت أن رئيس بعثة الاتحاد إلى سوريا أجرى زيارة إلى دمشق التقى خلالها بالسلطات الجديدة، مشددة على أن المستقبل السياسي لسوريا يجب أن يكون خالياً من أي نفوذ روسي أو إيراني.

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الحفاظ على سيادة سوريا وضمان تمثيل جميع الأطياف في الحكومة تعد أموراً أساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأوضحت أن تخلص السلطات السورية الجديدة من النفوذ الروسي يُعد شرطاً أساسياً لإعادة العلاقات مع دمشق، مؤكدة أن الاتحاد يدرس حالياً موضوع العقوبات المفروضة على سوريا، مع إمكانية اتخاذ خطوات إيجابية إذا رُصدت أفعال ملموسة من جانب القيادة السورية الجديدة.

تصريحات الاتحاد الأوروبي تعكس توجهاً حذراً إزاء الملف السوري، حيث يربط التغيير السياسي والاقتصادي بخطوات تضمن الابتعاد عن تأثير القوى الخارجية وتثبيت الاستقلالية السياسية في دمشق.