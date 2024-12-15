بالصور.. زراعة الشتلات ونبات الأزولا في مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق مبادرة "اتحضر .. للذهب الأخضر" في مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، بهدف زراعة الشتلات ونبات الأزولا.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة التدريب من أجل التشغيل، لتأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل، وتعزيز ثقافة الزراعة والاستفادة من الإمكانات المتاحة، وفي إطار اهتمام المحافظة بالمشاريع الزراعية والإنتاجية، التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز خطط التنمية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر اللقاء محمد النمر مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والعميد عصام عبد الحليم، ومحمد الشريف، مدير المدرسة.

وقام المحافظ بتوزيع ألواح فوم على 2500 طالب وطالبة، لاستخدامها كقاعدة شتلات النباتات البستانية، بالإضافة إلى بذور لزراعة الخضراوات والفاكهة، كما تفقد الأحواض الزراعية التي تم تنفيذها لزراعة نبات الأزولا، الذي يستخدم كعلف عالي البروتين للحيوانات، حيث تم إنشاء ثلاثة أحواض بمساحة 20×10 متر لكل منها، مع خطة للتوسع في المستقبل.

وأعلن المحافظ، عن إطلاق مسابقة بين طلاب المدارس الزراعية لتشجيعهم على الزراعة والاستفادة من الإمكانات المتاحة، مع تكريم الطلاب الأكثر إنتاجية، كما وجه بفتح منفذ أمام مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية لبيع الشتلات بأسعار مخفضة، وتنظيم معارض زراعية لعرض منتجات الطلاب وتحقيق عوائد مادية لهم.

وأكد المحافظ أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ونشر الوعي البيئي وثقافة الاهتمام بالزراعة، بدءاً من زراعة أسطح المنازل حتى زراعة المدارس. كما شدد على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات للمواطنين.