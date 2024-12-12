اليونان تطلق تحقيقا طارئا في مزاعم بالاعتداء على صبي مصري في مخيم للمهاجرين

(أ ب)

أطلق ممثل ادعاء من المحكمة العليا اليونانية اليوم الخميس، تحقيقا طارئا في مزاعم بالضرب والاعتداء الجنسي على صبي مصري 16 عاما في مخيم للمهاجرين خارج أثينا.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال أربعة مصريين آخرين كانوا يقيمون في المنشأة بلغت أعمارهم 16 و17 و18 و21 عاما على خلفية الاعتداء المزعوم في مخيم خصصته الدولة للاجئين في مالاكاسا غربي العاصمة اليونانية.

وبحسب السلطات، تم احتجاز المشتبه بهم الأربعة بتهمة الاعتداء الجنسي والتسبب في أذى جسدي خطير.

ووصف وزير الهجرة اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس الحادث بأنه "بغيض للغاية"، في حين أعلنت نائبته، صوفيا فولتيبسي، عن إجراء تحقيق في الإجراءات الأمنية في منطقة المخيم للقاصرين غير المصحوبين بذويهم.

وقالت فولتبسي إن عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم من مصر في اليونان آخذ في الارتفاع بسبب نشاط العصابات الإجرامية الناشطة في ليبيا المجاورة.

يشار إلى أنه بموجب اللوائح اليونانية، لا يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني، للترحيل.