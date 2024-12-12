أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 758730 جنديا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 758 ألفا و730 جنديا، بينهم 1390 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9532 دبابة، منها ست دبابات أمس الأربعاء، و19644 مركبة قتالية مدرعة، و21072 نظام مدفعية، و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1023 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و20111 طائرة مسيرة، و2861 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و31127 من المركبات وخزانات الوقود، و3642 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.