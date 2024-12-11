برعاية تركية.. إثيوبيا والصومال يوقعان مذكرة تفاهم ويعلنان المصالحة

وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتفاق على مذكرة مشتركة بين إثيوبيا والصومال، مضيفا "اتفقنا على مذكرة تفاهم مشتركة مع إثيوبيا والصومال ونشكر زعيمي الصومال وإثيوبيا على المصالحة التاريخية".

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الطرفين اتخذا الخطوة الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن شكره لتركيا على وساطتها في التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا، مؤكدا أن إدارته ستعمل جاهدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة بالتعاون مع إثيوبيا.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن شكره لتركيا على هذه الفرصة التي من شأنها أن تدعم جهود السلام والاستقرار، وكذلك على سعيها لتعميق الحوار بين إثيوبيا والصومال إلى أن توصلا إلى الاتفاق الشامل بينهما.

وشهدت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا، توترا كبيرا بعدما قامت إثيوبيا بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" ذاتي الحكم؛ لاستغلال جزء كبير من شريطه الساحلي.