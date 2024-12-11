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عبد العاطي يتوجه إلى الصين لعقد الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين

08:30 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة

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وكالات

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى بكين في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ومن المقرر أن يعقد عبد العاطى خلال زيارته الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين برئاسة وزيري الخارجية، كما يلتقي وزير الخارجية مع كبار المسئولين الصينيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها، وتبادل الرؤي والتقييمات إزاء أهم التطورات الإقليمية والدولية.

كما يلتقي وزير الخارجية برؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر، ويجتمع مع رموز الجالية المصرية في الصين.

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