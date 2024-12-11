الاستخبارات الأمريكية تحذر من إمكانية استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" ضد أوكرانيا قريبًا

واشنطن - (أ ب)

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن تقييما استخباراتيا أمريكيا خلص إلى أن روسيا قد تستخدم صاروخها الباليستي متوسط المدى الجديد المدمر ضد أوكرانيا مجددا في "الأيام القادمة".

ويعتبر المسؤولون الأمريكيون أن استخدام الصاروخ التجريبي، أوريشنيك، هو محاولة للترهيب أكثر من كونه عاملا لتغيير قواعد اللعبة في ساحة المعركة في أوكرانيا، وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حيث لا يتسنى له التطرق لهذه المعلومات الحساسة.

وقال المسؤول إن روسيا لا تملك سوى عدد قليل من هذه الصواريخ وأنها تحمل رأسا حربيا أصغر من الصواريخ الأخرى التي تطلقها روسيا بانتظام على أوكرانيا.