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حماس: عملية الدهس في تل أبيب تؤكد استمرار المقاومة وتدعو لتصعيد المواجهة

11:00 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

عملية دهس في تل أبيب

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عملية الدهس في تل أبيب تأكيد على أن المقاومة مستمرة وقادرة على ضرب الكيان في عمق أمنه"، مشيرة إلى دعوتها "لمزيد من الاشتباك والعمليات في قلب الاحتلال وإشعال ساحات المواجهة بالضفة والقدس والداخل المحتل.

وكان إسرائيلي قد أصيب بجروح طفيفة، مساء الثلاثاء، في عملية دهس شرقي مدينة تل أبيب وسط البلاد.

ووفق بيان للشرطة الإسرائيلية نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أعلنت الشرطة اعتقال المنفذ.

وأوضحت الشرطة أن "شاباً إسرائيلياً يبلغ من العمر 21 عاماً أصيب بجروح طفيفة في عملية دهس في منطقة بني براك شرقي تل أبيب".

وأضافت الشرطة أن "منفذ العملية هو عربي-إسرائيلي في العشرينات من عمره، من سكان بلدة زيمر العربية وسط إسرائيل، وتم اعتقاله على الفور بعدما دهس بسيارته مواطناً إسرائيلياً".

وأكدت الشرطة أن "عملية الدهس تمت على خلفية قومية".

حماس المقاومة حادث دهس تل أبيب
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