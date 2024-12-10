"الله يجعله مبروك يا سوريا".. معتقل سوري يضحك بشكل هستيري بعد فتح زنزانته (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمعتقل سوري، بعد فتح أبواب السجون السورية التي كانت تحت سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد.

وفي الفيديو، ظل الرجل الذي كان شعره أبيض وغير معروف إذا كان أبيض بفعل التعذيب أم السن، يضحك بشكل هستيري دون توقف وهو داخل زنزانته.

ورفض الرجل الخروج من محبسه، وظل يردد "الله يجعله مبروك يا سوريا" وهو يضحك داخل المحبس المظلم.