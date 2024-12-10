الكرملين: الأسد قرر شخصيًا وبصورة مستقلة التنحي عن منصبه

موسكو- (د ب أ)

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر شخصيا وبصورة مستقلة التنحي عن منصبه.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالات الإعلام الروسية "الانسحاب من عملية القيام بمهام رئيس الدولة كان قرارا شخصيا من جانب الأسد".

ورفض بيسكوف التعليق على دور موسكو في أعقاب انتهاء نظام حكم الأسد.

وفر الأسد وأسرته إلى روسيا، حيث حصلوا على حق اللجوء، بعدما اجتاح ائتلاف من الجماعات المتمردة مناطق في سوريا كانت تسيطر عليها الحكومة في هجوم سريع، وسيطروا على العاصمة دمشق أمس الأول الأحد.