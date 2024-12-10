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أردوغان: سوريا يجب أن يحكمها شعبها

01:44 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

رجب طيب أردوغان

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أنقرة- (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن سوريا يجب أن يحكمها شعبها، وذلك عقب الاطاحة بنظام بشار الأسد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، بحسب ما ورد في بيان صادر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأوضح أردوغان خلال الاتصال أن "تركيا ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في بناء سوريا خالية من الإرهاب"، مضيفا أن "تركيا دافعت عن سلامة الأراضي السورية واستقرارها منذ اليوم الأول للحرب الأهلية التي بدأت عام 2011".

رجب طيب أردوغان أنقرة سوريا
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