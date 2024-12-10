ترامب: كندا والمكسيك يمكن أن تصبحا ولايتين أمريكيتين جديدتين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن كندا والمكسيك يمكن أن تصبحا ولايتين أمريكيتين جديدتين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ترامب: "نحن ندعم كندا بما يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا، وندعم المكسيك بما يقرب من 300 مليار دولار".

وأوضح: "لماذا ندعم هذين البلدين؟ إذا كنا سندعمهما، فليصبحا ولايتين جديدتين".

وقالت شبكة"NBC" في وقت سابق، إن ترامب بدأ تسيير شؤون البلاد والتدخل في قضايا السياسة الداخلية والخارجية، دون أن ينتظر تنصيبه بعد 45 يوما.

وتابعت القناة، نقلا عن أحد كبار موظفي البيت الأبيض السابقين من الولاية الأولى لترامب: "في الوقت الحالي، يسيطر ترامب فعليا على كل شيء، رغم أنه لم يتولّ مهامه كرئيس بعد".

ويظهر هذا النهج، على سبيل المثال، في تهديداته لكندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وكذلك في تحذيره لحركة حماس الفلسطينية "بدفع ثمن باهظ" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه اعتبارا من 20 يناير، بعد توليه منصبه، سيوقع مرسوما يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا بسبب مشاكل الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى أمريكا، والتي لم يتم حلها بعد من طرف الإدارة السابقة.