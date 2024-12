حدائق نحل وألعاب ومطاعم.. كيف تحولت دبي من صحراء لواجهة سياحية شعبية؟

كتب- محمد سامي:

تحولت دبي من مدينة صحراوية عادية إلى واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم. وتجذب المدينة ملايين السياح من دول العالم كل عام، ليس فقط بسياحة التسوق، لكن أيضا بسياحة الترفيه والألعاب والأكل والأمور النادرة مثل حدائق النحل ومنصات المراقبة.

وإذا كنت ستزور دبي عليك الاستمتاع بزيارة أشهر معالمها والوجهات الترفيهية المشهورة بها والمطاعم التي تقدم لك تجربة طعام عالمية فريدة من نوعها.

في السطور القادمة افضل الأماكن التي نرشحها للزيارة من فنادق ومطاعم ومزارات سياحية ووجهات ترفيهية.

1-روڤ سيتي ووك

من أشهر وأفضل فنادق دبي، يقع في منطقة سيتي ووك النابضة بالحياة، إحدى أروع وجهات الإمارة وأكثرها شعبية، وذلك بسبب وجود أشهر معالم المدينة بالقرب منه مثل برج خليفة ودبي مول، كل شيء على بعد خطوات منه ويوفر الفندق اقامة في وجهة تمتزج فيها عصرية مدينة دبي وعراقتها بشكل ساحر، إذ تقع كوكاكولا أرينا على بُعد خطوات، أمّا الشاطئ فعلى بُعد دقائق معدودة.

2-أولا

تقع وجهة "أولا" قرب فندق "ديوكس" النخلة التابع لـ"رويال هايدواي"، وتُعدّ مكاناً رائعاً في الهواء الطلق للاستمتاع بغداء أو عشاء لذيذ عند غروب الشمس. اختر الجلوس قرب حوض السباحة والشاطئ أو في الدّاخل للتلذّذ بقائمة طعام محضّرة من وحي نكهات البحر الأبيض المتوسط باستخدام أجود المكوّنات.

3-ذي فيو

لا تفوّت زيارة منصة المراقبة "ذي فيو" في نخلة جميرا والتي يبلغ ارتفاعها 240 متراً وتطلّ على مناظر بانوراميّة رائعة، تقع المنصة في الطابق 52 من برج "ذا بالم تاور" وتضمّ مقهى ومعرضاً فنيّاً يروي قصة تطوّر نخلة جميرا بالإضافة إلى أحواض أكواريوم تفاعلية ومتجر للهدايا.

وفي العام 2022، تمّ افتتاح مساحة "ذا نكست ليفل" على ارتفاع 250 متراً فوق سطح الأرض وتشكّل أعلى منصة مراقبة في نخلة جميرا.

4-دبي باركس™ آند ريزورتس

دبي باركس آند ريزورتس هي جزء من "دبي القابضة للترفيه"، وهي أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، تضم وجهات ترفيهية رئيسية هي: موشينجيت دبي، وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية، وحديقة ليجولاند المائية ، وفندق ليجولاند من ليجو، وفندق لابيتا من مجموعة أوتوجراف كوليكشن، وريفرلان دبي وريال مدريد ورلد.

ويعد موشنجيت دبي المتنزه الرئيسي في "دبي باركس آند ريزورتس"، وهو أكبر متنزه مستوحى من هوليوود بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن أجواء ساحرة تتضمن استوديوهات هوليوود الشهيرة وهي "دريم وركس أنيميشن" و"كولومبيا بيكتشرز"، و"ليونزجيت" و"السنافر"، ومجموعة من الشخصيات والأعمال الكلاسيكية الشهيرة مثل "شريك" والسنافر و"مطاردو الأشباح" و"مدغشقر" و"جون ويك" وغيرها.

وأعلنت دبي باركس عن افتتاح الوجهة الترفيهية المرتقبة الأولى "ريال مدريد ورلد"، وهو أول متنزه يحمل اسم نادي ريال مدريد على مستوى العالم، ويحتضن أكثر من 40 من لعبة ترفيهية وتجربة تحمل طابع ريال مدريد، بما في ذلك المعارض العائلية والأفعوانيات الحماسية ومجموعة من المطاعم والمنافذ المخصصة للعائلات وجماهير النادي وعشاق الوجهات الترفيهية المميزة، ويتألف ريال مدريد ورلد من 3 مناطق رئيسية هي "منطقة الأبطال" و"ساحة الاحتفالات بلازا" و"منطقة النجوم"، والتي تحتفي جميعها بإرث النادي الحائز على لقب أفضل نادي كرة قدم في القرن العشرين من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا

5-السيف

تقع منطقة السيف قرب خور دبي وتُعتبر من أشهر المناطق الترفيهية التي تعكس التراث الإماراتي العريق. تُعتبر أشهر الشتاء من أكتوبر حتى مارس، الوقت المثالي لزيارة هذه الوجهة. تُعتبر منطقة السيف التاريخية من أفضل الوجهات للتسوق وتناول الطعام والإقامة، وقد صُممت واجهات المباني والمتاجر والمقاهي في هذه المنطقة لتعكس ماضي دبي وتاريخها العريق.

6-قمّة برج خليفة

استمتع بمشاهدة أروع المناظر للمدينة من قمّة برج خليفة، حيث يضمّ منصّتي مشاهدة في الطابقين 124 و125، وقمة برج خليفة سكاي التي تقع في الطابق 148 أي على ارتفاع 555 متراً. كما يمكنك الاستمتاع بالإطلالات نفسها من أحد أشهر المطاعم في برج خليفة "أتموسفير".

وفي المساء، تتخذ إطلالات المدينة النابضة بالحياة من على منبر أطول برج في العالم شكلاً مختلفاً من الروعة والجمال. وبما أنّ الزيارة غير محصورة بوقت محدّد، يمكنك قضاء ما شئت من الوقت في التجوّل حول المنصة وتأمل جمال مدينة دبي وهندستها الاستثنائية.

7-دبي مول

يقع دبي مول بالقرب من برج خليفة ويُعتبر من أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حيث يغطّي مساحة مليون متر مربّع ويضمّ أكثر من 1200 متجر والعديد من المطاعم. يجد عشاق الموضة الراقية أكثر من 70 متجراً مميزاً مثل "بلومينغديلز" و"غاليري لافاييت" الأولى في الشرق الأوسط. وللأزياء الراقية، يمكنهم زيارة "فاشن أفنيو" للاطلاع على أحدث صيحات التصميم من العلامات التجارية العالمية.

8-حديقة النحل ومركز الاكتشاف في حتا

حديقة النحل المُمتدة على 16 ألف متر مربّع بين جبال حتا وتحيط بها أروع النباتات والحيوانات كما تساهم في تسليط الضوء على دور النحل وأهميته للبيئة. يمكن للزوار، بعد ارتداء اللباس الوقائي، الاقتراب من خلايا النحل الـ300 والتعرف على سلالاتها الفريدة. تضم الحديقة أنشطة ممتعة للأطفال، منطقة في الهواء الطلق، ومقهى يقدم مأكولات عضوية. كما يمكن شراء العسل المحلي ومنتجاته، بما في ذلك مستحضرات التجميل. يعرّف مربو النحل الزوار على أهمية الاستدامة البيئية في تجربة تجمع بين الترفيه والتعليم.

9-حتّا ووادي هب

في أول اكتوبر من العام الحالي 2024تم افتتاح مجموعة من عروض الإقامة والتجارب الجديدة والأنشطة الترفيهية، والتي تتيح للضيوف الاستمتاع بالهواء الطلق بالإضافة إلى الخيارات الفاخرة وسط الإطلالات الخلابة على جبال الحجر الشهيرة، وتم تقديم أنشطة فريدة تشمل رمي الرمح، منطقة للأطفال، وتجربة إطلاق النار، لتناسب جميع الأعمار والقدرات.

ويقدم وادي هب مجموعة من الأنشطة الحماسية للمغامرين، بما يشمل استكشاف مسارات التنزه الجبلية ومسارات ركوب الدراجات الجبلية، فضلاً عن ركوب قوارب الكاياك في سد حتّا، بالإضافة إلى التعرف على تاريخ وثقافة المنطقة. لعشاق الاسترخاء، هناك مساحة مخصصة لليوجا في الهواء الطلق، محاطة بجمال الطبيعة الهادئة.

يقع Go Gravity عند جبال حتا الخلابة، ويوفر تجربة خارجية فريدة من نوعها مليئة بالأنشطة لمحبي المغامرات. عِش تجربة حماس لعبةWater Sliding Zorbing ، حيث تنزلق أسفل التلال داخل كرة مطاطية عملاقة. استمتع بسرعة الأنبوب بينما تنغمس في جمال المناظر.

يوفر أيضا Go Gravity ساحة مسدس الكرة الهلامية مع منافسة ودية مليئة بالحماس في ساحة تشبه منطقة الحرب. كما تتيح لك لعبة كرة القدم Zorbing خوض مباراة كرة قدم وأنت ترتدي كرة .Zorbing يمكن ايضا للمغامرين الاستمتاع بجولة إرشادية ذات مناظر خلابة على المركبة الكهربائية، واستكشاف بحيرات حتا الهادئة والطبيعة. لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة بشكل مستقل، يوفر Go Gravity دراجات الكهربائية الجبلية للإيجار.

المطاعم

المطبخ في دبي هو أيضا انعكاس للتراث الثقافي الغني للمدينة، ويمكن للسياح الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق العربية مثل الحمص والفلافل والمناقيش والكاري. كما يمكنهم الاستمتاع بالمأكولات المحلية الشهية مثل مسخلاب وإماراتي بيلاف وأريس، كما تقدم دبي مجموعة واسعة من المأكولات العالمية، من الإيطالية إلى اليابانية، ومن أشهر المطاعم الموجودة بها والتي لا تكتف بتقديم الطعام فقط بل تعتبر أيضا وجهات ترفيهية هذه المطاعم

10-ڤيو

يقع فيو من دوسِت في فندق دوسِت تاني دبي، ويوفر إطلالة بانورامية على أفق المدينة الشهير بفضل موقعه المتميز بين ناطحات السحاب الشاهقة فى دبي، مع إطلالات خلابة على برج خليفة. تجمع هذه الردهة المتطورة بين النكهات العالمية والأطباق الشرق أوسطية. ومع غروب الشمس، يتحول فيو إلى ملاذ مسائي مثالي، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء مع إطلالة مميزة. يوفر فيو من دوسِت أجواءً تجمع ببراعة بين الأناقة، النكهات الشهية والإطلالات الخلابة، ليمنحك تجربة استثنائية.

11-مطعم "باباس

يحلّ مطعم "باباس" Papas في فندق إنتركونتيننتال دبي، ويحتفي بدفء تقاليد الطعام الإيطالية وسط أجواء مرحة ونابضة بالحياة من وحي السهرات الإيطالية الأصيلة. يتميّز المطعم بأجواء مشرقة ودافئة وأصيلة من وحي المطاعم الإيطالية الكلاسيكية. أعدّ مدير الطهاة والشيف التنفيذي روبرت راثبون وفريقه قائمة الطعام مستوحاة من الوصفات العائلية التقليدية. تشمل أطباقًا موسمية تزخر بالنكهات الإيطالية الكلاسيكية مع لمسة عصرية، وأبرزها سلطة البانزانيلا وبيتزا البوراتا والندوجا وطبق أوسو بوكو بلحم العجل والكانولي المحضّر على طريقة صقلية.

12-مطعم الفنر

مطعم الفنر للمأكولات البحرية في السيف يقدم تجربة طعام إماراتية أصيلة تجسد التراث العريق وكرم الضيافة الإماراتي، وتم إدراج هذا المطعم في دليل ميشلان لعام 2022 و2023 و2024، حيث يقدم الأطباق الإماراتية التقليدية بلمسة خاصة على المأكولات البحرية.

ويقع المطعم في قلب السيف ويأخذ ضيوفه في رحلة إلى دبي القديمة بفضل الأجواء الفريدة والخدمة الاستثنائية. تتضمن قائمتنا مجموعة متنوعة من صواني المأكولات البحرية إلى جانب النكهات الإماراتية الكلاسيكية، مما يجعل كل زيارة تجربة حقيقية لثقافة وكرم الضيافة الإماراتية.

13-مطعم فيليا دبي

يعد مطعم "فيليا دبي" أول مطعم تديره امرأة في الشرق الأوسط، ويقدم أطباقًا إيطالية أصيلة بروح عائلية. استمتع بالباستا المنزلية، الخبز الريفي، والبيتزا المخبوزة في فرن الحطب. اسم "فيليا" يعني "ابنة" بالإيطالية، ويعكس فريقًا من النساء الموهوبات.

ومن الأطباق المميزة جدا هناك بيتزا مارجريتا الكلاسيكية بموزاريلا الجاموس أو طبق البرانزينو بالقشرة المالحة مع نكهات إيطالية لا تُقاوم.

14-مطعم جازيبو

يقع المطعم بجوار حوض السباحة ويوفر أجواءً مثالية للاستمتاع بوجبات الفطور والغداء والعشاء من قائمة طعام عالمية ترضي جميع الأذواق. سواء كنت تبحث عن وجبة مريحة أو تجمع رومانسي، استمتع بالأطباق المشوية والوجبات الخفيفة مع المشروبات المنعشة وسط هدوء وجمال الطبيعة.

15-براس مونكي

سواء كنت تبحث عن اللعب، الحفلات، أو الطعام، يقدم Brass Monkey تجربة ترفيهية شاملة تناسب الجميع، بعد نجاحه في بلو ووترز، افتتح فرعه الثاني في سيتي ووك، ويضم 12 حارة بولينج، ألعاب أركيد، وبلياردو

ويمكنك الاستمتاع بأطباق شهية من البيتزا والحلويات وسط أجواء مستوحاة من التسعينيات والعقد الأول من القرن الجديد، وهو يعتبر المكان المثالي للمتعة للكبار.