باكستان تعقد محادثات مع روسيا الأسبوع المقبل

إسلام آباد - (د ب أ)

تعقد باكستان محادثات مع روسيا الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعوة الاستثمار لتمويل مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك ثلاثة مشروعات، تم طرحها في وقت سابق لتمويل صيني.

وستعقد المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام على منصة "اللجنة الحكومية الباكستانية الروسية"، وسط تحديات مستمرة لإيجاد طريقة قانونية لتجنب العقوبات المالية الدولية، ضد موسكو، بسبب التعامل معها، حسب صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وسيقود وزير الطاقة، سردار عويس ليجاري الوفد، في المحادثات ، بدلا من وزير الشؤون الاقتصادية، أحد خان تشيما، الذي يتولى الرئاسة المشتركة للجنة الحكومية الباكستانية الروسية. وهذا هو الاجتماع التاسع للجنة، الذي يعقد بعد حوالي عامين.

وذكرت مصادر حكومية أن الجانبين يعتزمان تنفيذ أجندة اقتصادية وتجارية ضخمة لتعزيز العلاقات. وتعقد الاجتماعات، بعد أسبوع من زيارة رئيس بيلاروس، حليف موسكو وصديقها لإسلام آباد وتوقيعه على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.