أول تعليق من حماس على مزاعم طردها من قطر

القاهرة- مصراوي



أكد مسؤول رفيع في حركة "حماس" لشبكة CNN الأمريكية، أن التقارير حول "موافقة قطر على طرد مسؤولي الحركة من الدوحة بناء على طلب من الولايات المتحدة" لا أساس لها من الصحة.

وأشار المسؤول إلى أن هذه التقارير بمثابة "تكتيك ضغط"، لافتا إلى تداول مزاعم مماثلة سابقا دون أدلة داعمة.



وأضاف: "تكرر هذا دون أي دليل.. ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناء على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط".



وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة، زعم مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة "حماس" في الدوحة "لم يعد مقبولا" بعد أن رفضت أحدث مقترح بشأن الرهائن في غزة.



وادعى المسؤول لوكالة "رويترز" أن قطر قدمت هذا الطلب لقادة "حماس" قبل نحو 10 أيام.