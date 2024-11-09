الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تم إطلاقها من العراق قبل أن تعبر إلى إسرائيل ليلا.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم اعتراض الطائرة المسيرة قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي،بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتعلن المقاومة الإسلامية في العراق أن هجماتها تأتي ردا على ما وصفتها بالمجازر المرتكبة "من قبل الكيان الإسرائيلي بحق المدنيين في فلسطين ولبنان".

وأكدت أنها "ستواصل عملياتها بوتيرة متصاعدة لاستهداف معاقل الأعداء كجزء من نهجها في مقاومة الاحتلال".





