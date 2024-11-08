بعد 34 تهمة جنائية.. كيف تمكّن ترامب من العودة إلى البيت الأبيض؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

بينما كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يودع واشنطن يناير 2021، بعد أن تراجعت شعبيته بشكل كبير عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية 2020، كان يلمح بالفعل إلى عودته المحتملة.

"وداعًا، نحن نحبكم، سنعود بطريقة ما، سنراكم قريبًا"، كانت هذه رسالة ترامب الأخيرة لأنصاره أثناء خطابه في قاعدة أندروز المشتركة، حيث تم إطلاق 21 طلقة تكريماً له قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية.

وعلى الرغم من أن عودة ترامب إلى المشهد كانت أشبه بمعجزة، خاصةً بعد أحداث انتخابات 2020 التي انتهت باقتحام مؤيديه لمبنى الكابيتول بعنف بعد رفضه الاعتراف بهزيمته، تحققت نبوءته بعد أربع سنوات بعدما حقق انتصاراً ساحقاً على نائبة الرئيس كامالا هاريس.

على مدار الـ 4 سنوات الماضية، واجه ترامب انتقادات واسعة على دوره في خسائر الجمهوريين، إذ وجهت إليه أربع قضايا جنائية، واتهامات بـ 34 جريمة جنائية، بالإضافة إنه أُدين بتضخيم أصوله في قضية مدنية بتهمة الاحتيال، وحكم عليه بارتكاب اعتداءات جنسية، ولا يزال يواجه غرامات ضخمة تتجاوز نصف مليار دولار واحتمال السجن.

ورغم كل هذا، استطاع ترامب تحويل مشاكله القانونية إلى مصدر يحفز غضب الناخبين، حيث استفاد الرئيس الفائز بالانتخابات الرئاسية 2024 من مشاعر الاستياء العام حول مسار البلاد المتأثر بارتفاع التضخم لسنوات، وخاطب جيلاً جديدًا عبر البث الصوتي ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يشاركهم عدم رضاهم عن الأوضاع الحالية، وذلك بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، حيث تحقق ذلك رغم نجاته من محاولتي اغتيال واستبدال أحد المرشحين من قبل الديمقراطيين في وقت حساس.

وقال كريس لاسيفيتا، كبير مستشاري حملة ترامب، بعد ساعات من انتصاره الكبير: "كانت هذه حملة مليئة بالمفاجآت، إذا فكرت في الأمر، سواء كان ذلك توجيه الاتهامات، أو الإدانات، أو محاولات الاغتيال، أو حتى تغيير المرشح - كانت حملة مليئة بالمفاجآت من نواحٍ عديدة".

ودخل ترامب الانتخابات العامة بعد أن حقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، متفوقًا على عدد كبير من المرشحين، بعدما سيطرت الاتهامات الموجهة إليه على التغطية الإعلامية، والتي أثارت موجة من ردود الفعل جعلت منافسيه يتجمعون حوله، بينما صور نفسه ضحية لمؤامرة سياسية تهدف إلى إعاقة ترشيحه.

في أواخر يونيو، اختتمت المناظرة التي جرت مع الرئيس جو بايدن بشكل كارثي بالنسبة له، حيث بدا ترامب غير قادر على جمع كلماته، وكرر فقدان تركيزه مرات عدة، مما دفع حملة بايدن للتركيز على هذه اللحظات التي أظهرت ضعفه.

لكن، عندما وصل ترامب إلى المؤتمر الوطني الجمهوري ليقبل رسمياً ترشيح حزبه للمرة الثانية بعد أسابيع من المناظرة، بدا أنه لا يمكن إيقافه، وذلك بعدما نجا قبل يومين من المؤتمر، من محاولة اغتيال عندما أطلق مسلح النار على تجمع انتخابي له في بتلر بولاية بنسلفانيا، مما أسفر عن إصابة أحد أنصاره بالرصاص وقتله.

وسط الحشد، وقف ترامب محاطًا بعناصر الخدمة السرية، ووجهه ملطخ بالدماء، ورفع قبضته في الهواء وهو يصرخ "قاتل قاتل قاتل"، بينما انفجر الحشد بالهتافات الحماسية، لتصبح تلك اللحظة أصبحت رمزًا لحملته، كما لو كانت نداءً للأمل والقوة في وقت كان فيه الجميع يشككون في قدرته على العودة.

"إذا كنت تريد أن تجعل شخصًا ما رمزًا، فحاول أن ترميه في السجن. حاول أن تجعله مفلسًا، إذا كنت تريد أن تجعل شخصًا ما رمزًا، فحاول أن تقتله"، هكذا قال روجر ستون، وهو عميل جمهوري قديم عرف ترامب لمدة 45 عامًا وعفا عنه الرئيس السابق، موضحا أن كل هذه الأشياء فشلت لقد جعلته أكبر وأكثر قوة كقوة سياسية. كل هذه الأشياء أعطت دفعة قوية لترشحه.

انقلاب مفاجئ

بدأ أن ترامب كان يسير على طريق الفوز بسهولة في البداية. لكن بعد أيام قليلة، نجح الديمقراطيون الذين كانوا في حالة خوف من خسارة فادحة وقلقون بشأن عمر بايدن وقدرته على الاستمرار في منصبه لأربع سنوات أخرى، في إقناع الرئيس بالتنحي عن الترشح، مما أفسح المجال لترشيح كامالا هاريس، التي حققت سابقة تاريخية.

وفي المقابل، أصر مساعدو حملة ترامب على أنهم كانوا مستعدين لهذه اللحظة، حيث قاموا بإعداد مقاطع فيديو للمؤتمر في نسختين: إحداهما تظهر بايدن والأخرى تظهر هاريس، وركّزت النسخ على الهجوم على كليهما، مع عرض هذه المقاطع على الشاشات الكبيرة في ميلووكي.

لكن التغيير المفاجئ فاجأ ترامب وأدخل حملته في حالة من الفوضى، إذ اشتكى ترامب من أنه أنفق ملايين الدولارات، متغلبًا على بايدن، وها هو الآن مضطر لـ "البدء من جديد"، وهذه المرة يواجه منافسًا أصغر سنًا بعقدين، وهو شخصية تجسد التغيير الجيلي الذي كان الناخبون يطالبون به، إضافة إلى أنها امرأة كانت ستصبح أول رئيسة للولايات المتحدة.

وفي ظهوره العدائي، بدأ ترامب يتساءل عن الهوية العرقية لأول امرأة ملونة تشغل منصب نائب الرئيس وتترأس قائمة حزب كبير أمام الجمعية الوطنية للصحفيين السود.

وقال ترامب عن ابنة المهاجرين الجامايكيين والهنود، التي التحقت بكلية سوداء تاريخيا وعملت كعضو في الكتلة السوداء في الكونغرس: "لم أكن أعلم أنها سوداء حتى قبل عدة سنوات، عندما تحولت إلى اللون الأسود، والآن تريد أن تُعرف بأنها سوداء".

كما استخدم ترامب موقعه "Truth Social" لتضخيم منشور يشير إلى أن هاريس استخدمت خدمات جنسية لتعزيز مسيرتها المهنية، في محاولة لتشويه صورتها.

في رد فعل سريع، تحول مساعدو حملة ترامب إلى الهجوم على هاريس، حيث قللوا من شأنها ووصفوها بأنها غير جادة، وركّزت الإعلانات على ضحكها، مشيرين إلى أنها "ليبرالية خطيرة"، ومسلطين الضوء على السياسات التقدمية التي تبنتها عندما ترشحت للرئاسة لأول مرة في عام 2020.

لقد جادل فريق حملة ترامب بأن رسالة هاريس "المحاربة السعيدة" كانت تتعارض بشكل أساسي مع المزاج العام للناخبين الذين كانوا يشعرون بالإحباط.

وعلى الرغم من محاولاتها، لم يتمكن العديد من الناخبين من التفاعل بشكل إيجابي مع رسالتها التفاؤلية، التي كانت بعيدة عن التغيير الذي كانوا يتوقون إليه، حيث كان الرد على هاريس قوياً عندما قالت للناخبين "نحن لن نعود"، إذ أن هذا التصريح بدا وكأنه نابع من واقع سياسي بعيد عن رغبات الكثيرين ممن كانوا يرغبون في التغيير الفوري.

ورغم أن ترامب غادر منصبه بمعدل تأييد ضعيف، فقد شهدت هذه الأرقام تحسناً كبيراً في السنوات التي تلت، حيث كانت مخاوف الشعب الأمريكي تزداد بشأن ارتفاع الأسعار وتدفق المهاجرين بشكل غير قانوني بعد تخفيف بايدن للقيود.

كان فريق حملة ترامب يعتبر الزخم الذي حققته هاريس مجرد "نشوة مؤقتة". ووصف توني فابريزيو، المسؤول عن استطلاعات الرأي في الحملة، ذلك بأنه "تجربة الخروج من الجسد" حيث "علقنا الواقع" وكانوا يتوقعون أن "شهر العسل" الذي عاشته هاريس لن يستمر طويلاً.

أصرت حملة ترامب على أنها لم تغير استراتيجيتها بشكل جذري مع ظهور هاريس كمنافسة رئيسية، بل حاولوا تصويرها على أنها الرئيسة الحالية، وربطوها بكل سياسة من سياسات إدارة بايدن التي لاقت كراهية واسعة. في المقابل، كان ترامب، الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عامًا، يُصوَّر على أنه مرشح التغيير، والذي أُثبتت قدرته على القيادة.

كانت هاريس في وضع صعب؛ ففي ظهور لها على برنامج "ذا فيو" في أكتوبر، عندما سُئلت عما إذا كانت ستتخذ أي خطوة مختلفة عن بايدن خلال السنوات الأربع الماضية، أجابت بأنها "لا ترى شيئًا يتبادر إلى ذهنها"، حيث كان هذا التصريح نقطة ضعف لفريق هاريس، وسرعان ما قام فريق ترامب بتقطيعه إلى إعلانات دعائية.

اعتقد فريق حملة ترامب أن هاريس فشلت في تقديم أجندة واضحة تمثل انفصالاً حقيقياً عن إدارة بايدن غير المحبوبة. كما أنها واجهت صعوبة في تبرير مواقفها اليسارية المتطرفة التي اتخذتها في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية عام 2020، مما جعلها تتنكر أحيانًا لبعض مواقفها السابقة أو تفشل في تقديم تفسير مقنع لتغيير رأيها.

وبينما كانت هاريس تواصل حملتها، كانت بلادها تشير بوضوح إلى أنها "مستعدة للتحرك في اتجاه مختلف"، كما قال مستشار ترامب كوري ليفاندوفسكي. "الناخبون يريدون شخصًا سيتغير. لا يجب عليهم التفكير في الماضي البعيد، بل في المستقبل القريب".

ائتلاف جمهوري جديد

بعد خسارته في انتخابات 2020، ركزت حملة ترامب على توسيع دائرة جاذبيته إلى ما هو أبعد من قاعدته التقليدية من الطبقة العاملة البيضاء التي ساعدت في فوزه الأول.

كان هدف الحملة استقطاب الشباب، والرجال السود، واللاتينيين، بما في ذلك العديد من الناخبين الذين نادراً ما يصوتون وكانوا يشعرون بعدم تحقيق تقدم حقيقي. استغلت الحملة الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي، وسعت إلى جذب الناخبين اليهود والمسلمين.

في خطوة كانت تبدو مستحيلة قبل ثماني سنوات، ظهر ترامب ـ الذي دعا في السابق إلى "منع المسلمين بشكل كامل" من دخول البلاد ـ على خشبة المسرح في آخر تجمع انتخابي له في ميشيغان، برفقة عامر غالب، عمدة هامترامك الديمقراطي من أصل عربي.

وقد سبق هذا التجمع زيارة ترامب إلى مدينة ديربورن، ميشيغان، ذات الأغلبية العربية الأمريكية، في إطار حملته الانتخابية.

مسعد بولس، والد صهر ترامب، الذي قاد جهود التواصل مع العرب الأمريكيين، قال: "لقد نظروا إليه باعتباره الأمل الأخير لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وإعادة السلام. وكان ذلك واضحاً بشكل جلي عندما زار ديربورن". وأضاف أن كامالا هاريس "لم تقترب حتى من ديربورن".

تلقت حملة ترامب دعماً إضافياً عندما رفضت رابطة الأخوة الدولية لسائقي الشاحنات تأييد أي من المرشحين، مشيرة إلى غياب توافق بين أعضائها البالغ عددهم 1.3 مليون عضو.

ورغم أن الحملة ركزت بشكل كبير على الاقتصاد والهجرة، حاول ترامب أيضًا جذب الناخبين من خلال وعود بهدايا مجانية، مثل إنهاء الضرائب على الإكراميات، وعلى أجور العمل الإضافي، وعلى مزايا الضمان الاجتماعي.

كما استغل مساعدوه الحروب الثقافية المرتبطة بحقوق المتحولين جنسياً، وجهوا الأموال نحو إعلانات تستهدف الشباب، خاصة من أصل إسباني، وهاجموا هاريس بسبب دعمها "لتغييرات جنسية ممولة من دافعي الضرائب للسجناء"، بما في ذلك إعلان ظهر فيه المذيع الإذاعي الشهير شارلمان ذا جود، الذي تم بثه بشكل أساسي أثناء مباريات كرة القدم.

قال الراوي في الإعلان: "كامالا من أجلهم/من أجلهم. الرئيس ترامب من أجلك".

وبذلك، نجحت حملة ترامب في استقطاب شريحة صغيرة ولكن مهمة من الناخبين السود واللاتينيين، وبناء تحالف جديد من الطبقة العاملة يتجاوز الفواصل العنصرية. في خطاب النصر، قال ترامب: "لقد جاءوا من كل الأطياف: نقابيون وغير نقابيين، أميركيون من أصل أفريقي، أميركيون من أصل إسباني، أميركيون من أصل آسيوي، أميركيون من أصل عربي، أميركيون مسلمون. لقد كان لدينا الجميع وكان الأمر جميلاً. لقد كانت إعادة تنظيم تاريخية، حيث وحدنا المواطنين من جميع الخلفيات حول جوهر مشترك من الفطرة السليمة".

بودكاست بروس وميكي دي

قررت حملة ترامب في وقت مبكر أن تركز جهودها على جذب الناخبين ذوي الميل المنخفض، وهم الأشخاص الذين نادرًا ما يذهبون إلى صناديق الاقتراع وغالبًا ما يحصلون على أخبارهم من مصادر غير تقليدية.

ولتحقيق ذلك، بدأ ترامب حملة مكثفة على منصات البث الصوتي، حيث ظهر مع مقدمين معروفين بشعبية كبيرة بين الشباب، مثل أدين روس، وثيو فون، وجو روجان.

كما حضر مباريات كرة القدم، ومباريات بطولة القتال النهائي، حيث كان الجمهور يرحب به بحماس عند وصوله إلى الملعب، وهي مشاهد تم بثها مباشرة على القنوات الرياضية.

وعملت الحملة على خلق لحظات فيروسية من خلال تصرفات غير تقليدية لترامب. على سبيل المثال، زار ترامب ماكدونالدز وهو يرتدي مئزرًا وأدار محطة البطاطس المقلية، ثم قام بخدمة المؤيدين عبر نافذة الخدمة الذاتية. وبعد أيام، عقد مؤتمرًا صحفيًا من مقعد الركاب في شاحنة قمامة وهو يرتدي سترة أمان صفراء.

تم تداول مقاطع من هذه الظهورات بشكل واسع على منصات مثل تيك توك، التي تبناها ترامب رغم محاولته في السابق حظر التطبيق في البيت الأبيض.

وقد ساعدت هذه اللحظات في تسليط الضوء على جانب من جاذبية ترامب التي قد لا تكون واضحة للمؤيدين الذين لا يتفقون معه.

وقال جادين وورن، وهو طالب في كلية لافاييت في بنسلفانيا وصوت لصالح ترامب: "إن ترامب قادر على الدردشة بكل بساطة. يمكن أن تكون المحادثة حول السياسة، أو الثقافة، أو الجولف، أو أي شيء آخر. إنه فقط قادر على الجلوس وإجراء محادثة لطيفة وجيدة. إنه شخص يمكن التعاطف معه. يطلق بعض النكات. إنه رجل مضحك. إنه أمر منعش".

فريق جديد

على عكس الحملات السابقة التي شهدت طعنات في الظهر وتحولات مفاجئة، نالت عملية حملة ترامب إشادة واسعة باعتبارها الأكثر كفاءة وانضباطًا، مع الإشادة الخاصة بالعاملة سوزي ويلز في فلوريدا، التي أصبحت الآن رئيسة موظفي البيت الأبيض. وفي ظل دروس مستفادة من انتخابات 2020، حرص فريقه على الحفاظ على الأموال استعدادًا للمرحلة النهائية من السباق، رغم تفوق الديمقراطيين عليهم في جمع الأموال.

ولكن الحملة لم تقتصر على الحذر المالي فحسب، بل تضمنت بعض المخاطرات، مثل الاستعانة بمصادر خارجية لدفع الأموال لتشجيع الناخبين.

واستغل الفريق قرار لجنة الانتخابات الفيدرالية الذي سمح بتنسيق غير مسبوق مع لجنة العمل السياسي التي أسسها إيلون ماسك، محسن ترامب الجديد، بالإضافة إلى مجموعة "تيرننج بوينت" التي يديرها تشارلي كيرك.

مع اقتراب الانتخابات من نهايتها، أظهر فريق ترامب الثقة رغم استطلاعات الرأي التي أظهرت تساويًا في المنافسة. كان الفريق يواصل مهاجمة منافسيه، سواء في الولايات الديمقراطية أو في الأماكن التي كان من المفترض أن تمثل نهاية الحملة، مثل تجمع في حديقة ماديسون سكوير بنيويورك.

لكن الحدث خرج عن مساره عندما أساء المتحدثون إلى بورتوريكو والجماعات العرقية الأخرى، مما أغضب ترامب، الذي شعر بالظلم بسبب شيء لم يقله.

ومع ذلك، استغل ترامب فرصة جديدة عندما رد بايدن على هذه الإهانات واصفًا مؤيديه بـ "القمامة". قام ترامب بتوظيف فكرة استئجار شاحنة قمامة وأعلن عن استخدام شعار الحملة عليها، وهو ما أدى إلى خلق لحظة أخرى استفاد منها بشكل كبير.

ورغم بعض التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها ترامب، مثل حديثه عن "حماية النساء" أو هجومه على النائبة ليز تشيني، إلا أن الحملة استمرت في جذب الدعم من مختلف الفئات.

ومع اقتراب يوم الانتخابات، كثف ترامب ظهوره في تجمعات انتخابية مع أنصاره، مع تركيز على أسلوبه الذي يجذب الشباب والعناصر غير التقليدية.

وفي ليلة الانتخابات، بينما كان مساعدوه يترقبون النتيجة من الطابق العلوي في مكتبه، بدا ترامب واثقًا من فوزه، وهو ما تحقق بعد أن أعلنت قناة فوكس نيوز عن النتيجة لصالحه.

ووسط احتفالات الفريق، صرح ترامب بأن "هذا اليوم سيظل في الأذهان باعتباره اليوم الذي استعاد فيه الشعب الأمريكي السيطرة على بلاده".