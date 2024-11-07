بايدن تعليقا على فوز ترامب: لقد سقطنا جميعا والنكسات لا مفر منها

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب له اليوم الخميس، إن الكثير من العمل الذي قامت به إدارته يشعر به الشعب الأمريكي بالفعل، لكن الغالبية العظمى منه لن تكون محسوسة، لكن الجميع سيشعرون به خلال السنوات الـ 10 المقبلة.

وتابع بايدن من حديقة الورود في البيت الأبيض: "لدينا تشريع أصدرناه، فقط الآن، بدأ بالفعل"، مشيرا "إن أكثر من تريليون دولار من أعمال البنية التحتية تمت في ظل إدارته، مما سيغير حياة الناس في المجتمعات الريفية والمجتمعات التي تواجه صعوبة حقيقية".

وسعى الرئيس جو بايدن، إلى تهدئة الشعور بالهزيمة الذي تشعر به قاعدته بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأشار الرئيس الأمريكي في أول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز ترامب: "النكسات لا مفر منها، لكن الاستسلام لا يُنسى، لقد سقطنا جميعًا، لكن مقياس شخصيتنا، كما يقول والدي، هو مدى سرعة عودتنا".

وأضاف بايدن: "تذكر أن الهزيمة لا تعني أننا هزمنا، لقد خسرنا هذه المعركة أمريكا أحلامك تدعوك إلى العودة، كما أن الروح الأمريكية تدوم".