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جنوب أفريقيا تغلق حدودها مع موزمبيق

05:12 م الخميس 07 نوفمبر 2024

جنوب أفريقيا تغلق حدودها مع موزمبيق أرشيفية

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جوهانسبرج- (د ب أ)

أغلقت جنوب أفريقيا حدودها مع موزمبيق عقب فتحها اليوم الخميس بوقت قصير بعد تصاعدت أعمال العنف على إثر إعلان نتائج الانتخابات، مما أسفر عن اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة.

وحذرت جنوب أفريقيا مواطنيها من السفر إلى موزمبيق لغير الضرورة، وقالت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء أن عشرين شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب مئات آخرين أو اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات في أواخر أكتوبرالماضي.

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