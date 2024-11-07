الكرملين ينفي تهنئة بوتين لترامب بعد فوزه بالانتخابات

(وكالات)

قال القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الخميس، إنه لا توجد صحة للأنباء المتحدثة عن تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدونالد ترامب بشكل رسمي بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكان الكرملين قد ذكر أمس، أنه لا توجد معلومات بشأن نوايا بوتين بتهئنة ترامب لفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الكرملين بعد فوز ترامب أمس، إنه بإمكانه المساعدة في حل مسألة الصراع بأوكرانيا.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث تمكن من تخطي عتبة الـ270 مقعدًا في المجمع الانتخابي.