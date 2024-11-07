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أستراليا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين تحت 16 عاما

08:02 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

وسائل التواصل الاجتماعي

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سيدني - (د ب أ)

تعتزم الحكومة الأسترالية، اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث لا يسمح بذلك إلا لمن يبلغون 16 عاما أو أكثر.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز: "لقد تحدثت إلى الآلاف من الآباء والأمهات والأجداد والعمات والأعمام وهم مثلي يشعرون بالقلق الشديد على سلامة أطفالنا على الإنترنت".

وأضاف: "أريد أن يعرف الآباء والأمهات والعائلات الأسترالية أن الحكومة تساندكم".

ومن المقرر أن تتم مناقشة التشريع المقترح في هذا الشأن، في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة ومن ثم عرضه على البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر حوالي عام قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.

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