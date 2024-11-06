بسبب صواريخ حزب الله.. دمار واسع وحريق في قاعدة أفيفيم الإسرائيلية

وكالات

وثقت مقاطع فيديو متداولة آثار الدمار في قاعدة أفيفيم بالجليل الأعلى إثر صواريخ لـ"حزب الله"، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "خلال خمس عشرة دقيقة تم إطلاق 50 صاروخا من لبنان".

وأظهرت مقاطع الفيديو المنطقة المستهدفة، وقد تصاعدت منها ألسنة اللهب والدخان، جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "وقوع حريق ضخم في أفيفيم وأضرار في المباني، بعد إطلاق 50 صاروخا من لبنان إلى الجليل الأعلى خلال خمس عشرة دقيقة".

أحد أعضاء مجلس مستوطنة "أفيفيم": "أجزاء كبيرة من المستوطنة تحترق حرفيًا في هذه اللحظات، منازل وممتلكات ومصانع ومناطق زراعية". pic.twitter.com/3vd61emd7w — خبرني - khaberni (@khaberni) November 6, 2024

وأفادت "القناة 14" العبرية مساء يوم الأربعاء بأن عددا من الإسرائيليين أصيبوا في أفيفيم بالجليل الغربي جراء القصف.

كما ذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أنه تم تسجيل إصابات بعضها في حالة خطرة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، بالإضافة إلى مناطق جبل لبنان، مما أدى إلى سقوط ضحايا وعدد من الجرحى.

🚨⚡️ عاجل:



إندلاع حريق هائل في أفيفيم بالجليل الغربي، شمال إسرائيل، بعد سقوط صاروخ حزب الله. pic.twitter.com/huYukrogcX — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) November 6, 2024

هذا وتعهد أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، بتحقيق النصر في الحرب الراهنة مع إسرائيل، لافتا إلى أن الشيء الوحيد الذي سينهي هذه الحرب هو "ساحة المعركة".