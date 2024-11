صديقه بايدن وعزيزه ترامب.. كيف اختلفت تهنئة نتنياهو للرئيسين الأمريكيين؟

كتبت- أسماء البتاكوشي:

"عزيزي ترامب عودتك بداية جديدة ونصر عظيم" بهذه الكلمات هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المرشح عن الحزب الجمهوري بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية بـ277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 للديمقراطية كامالا هاريس.

وقال نتنياهو، موجهًا حديثه لترامب، "إن عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض توفر بداية جديدة لأمريكا والتزامًا متجددًا بالتحالف الكبير بين إسرائيل وأمريكا. وهذا فوز كبير".

وبعد إعلان ترامب فوزه، سارع نتنياهو لتهنئه، ويكاد يكون هو أول المهنئين، بينما في المقابل، بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، في انتخابات الرئاسة لـ 2020، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بايدن، بعد أكثر من 12 ساعة من إعلان الفوز، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وآنذاك قال نتنياهو، "تهانينا بايدن وهاريس، لدينا علاقة شخصية طويلة ودافئة منذ ما يقرب من 40 عامًا، وأنا أعرفك كصديق عظيم لإسرائيل، إنني أتطلع إلى العمل معكما لتعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل أكبر."

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel.