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حماس تشيد بتصدي المقاومة "البطولي" لاعتداءات الاحتلال في الضفة

10:23 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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(وكالات)

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، بتصدي مقاتلي المقاومة الفلسطينية لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامها لمدن الضفة المحتلة.

ووصفت حماس، تصدي المقاومة لتوغلات الاحتلال وعدوانه على طوباس وجنين ومحافظات الضفة الغربية بـ "البطولي".

وأكدت حركة حماس، أن عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لن يمنحه الأمن ولن يكسر صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

ودعت حركة حماس، الفلسطينيين في الضفة لمزيد من التحدي والثبات واستمرار المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين في جميع محافظات الضفة.

حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الفلسطينيين
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