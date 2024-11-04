الصحة اللبنانية: أكثر من 3 آلاف شهيد حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

الصحة اللبنانية: أكثر من 3 آلاف شهيد حصيلة ضحايا ا

بيروت - (أ ب)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الشهداء في لبنان جراء القتال الدائر بين إسرائيل وحزب الله منذ 13 شهرا تجاوزت ثلاثة آلاف شخص.

وأضافت أن عدد المصابين بلغ 13 ألفا و492 شخصا.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، قوله في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، إن الغارات الإسرائيلية على لبنان "ليوم أمس الأحد 3 نوفمبر أسفرت عن 16 شهيدا و90 جريحاً".

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3002 شهيدا و 13492 جريحا".

وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا من المسعفين "منذ بدء العدوان 178 شهيداً و306 جريحاً، وبلغ عدد الآليات المستهدفة 244، وتم تسجيل 63 اعتداء على المستشفيات و84 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و211 اعتداء على الجمعيات الإسعافية".

وفي إسرائيل، قتل 72 شخصا في هجمات شنها حزب الله، من بينهم 30 جنديا، وفقا لمكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتسببت هجمات حزب الله في نزوح أكثر من 60 ألف شخص من منازلهم.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.