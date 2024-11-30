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وزير الخارجية الإيراني يصل سوريا غدًا في مستهل جولة إقليمية تشمل تركيا

10:07 م السبت 30 نوفمبر 2024

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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طهران - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيقوم بزيارة رسمية غدا إلى دمشق قبل أن يتوجه إلى أنقرة لعقد مباحثات حول آخر تطورات المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم السبت، "وزير الخارجية سيتوجه إلى دمشق يوم الأحد لإجراء محادثات مع السلطات السورية ثم يغادر إلى أنقرة وبعد التشاور مع السلطات التركية سيغادر إلى الوجهة التالية"، وفقاً لوكالة أنباء ارنا الإيرانية.

وأضاف البيان، "عراقجي سيتوجه قريبا إلى عدة دول في المنطقة للتشاور حول القضايا الإقليمية وخاصة التطورات الأخيرة".

عباس عراقجي وزارة الخارجية الإيرانية دمشق طهران أنقرة
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