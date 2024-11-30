إصابات في قصف استهدف سيارة جنوبي لبنان

بيروت- (د ب أ)

أفاد تقرير لبناني اليوم السبت، بسقوط إصابات جراء غارة على سيارة في جنوبي لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "أغار الطيران المسير على سيارة قرب بلدة مجدل زون في قضاء صور، ما أدى إلى إصابات طفيفة".

وأشارت الوكالة إلى أن "العدو أطلق قذيفة مدفعية على الخيام وسمع صوت رشاشات كثيفة".

وأفاد مواطنون بسماع غارة عند ساعات الفجر على أطراف بلدة شقرا جهة حولا .





