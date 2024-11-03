ترامب: أحد أعدائي نشر استطلاعا يظهر تقدم كامالا هاريس

القاهرة- مصراوي

واصل الرئيس السابق والمرشح الحالي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، يوم الأحد، انتقاد استطلاع جديد من دي موين ريجستر وميدياكوم في ولاية أيوا، يظهر تقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس عليه بفارق ثلاث نقاط بين الناخبين المحتملين.

وقال ترامب في تجمع حاشد في ليتيتز بولاية بنسلفانيا: "أحد أعدائي نشر استطلاعًا يقول أنني متأخر بفارق ثلاث نقاط. اتصلت بي جوني إرنست، واتصل بي الجميع، وقالوا إنك تتصدر في ولاية أيوا. المزارعون يحبونني وأنا أحبهم". وأضاف أن الاستطلاع المنشور يوم السبت كان "مزيفًا"، مؤكدًا: "أنا لست في ولاية أيوا".

وأظهر الاستطلاع أن هاريس حصلت على 47٪ من التأييد مقابل 44٪ لترامب، وهي نسبة تقع ضمن هامش الخطأ وتشير إلى عدم وجود زعيم واضح في الولاية، التي كانت تُعتبر فوزًا قويًا للحزب الجمهوري. وكان ترامب قد فاز بالولاية في عامي 2016 و2020.

تشير النتائج إلى تحول نحو هاريس مقارنة باستطلاع أيوا السابق في سبتمبر، الذي أظهر تفوقًا طفيفًا للرئيس السابق، حيث أيد 47٪ من الناخبين المحتملين ترامب مقابل 43٪ لهاريس.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، وصف ترامب الاستطلاع بأنه "منحرف بشدة" عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصفت حملة ترامب يوم السبت الاستطلاع بأنه "استطلاع خارجي واضح".