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بسبب قبعة مناهضة لبايدن.. اندلاع شجار داخل مركز اقتراع في أمريكا (فيديو)

02:42 م الأحد 03 نوفمبر 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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القاهرة- مصراوي

اندلع شجار داخل مركز اقتراع بمكتبة مقاطعة أورانجبورج بولاية ساوث كارولينا، خلال التصويت المبكر بين موظفي الاقتراع وناخب رفض إزالة قبعة تحمل شعارًا سياسيًّا مناهضًا للرئيس جو بايدن.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشادة بين الناخب وعدد من الموظفات، بعدما تم إبلاغه أنه لا يمكنه التصويت مرتديًا زيًّا يحمل دلالة سياسية.

في بداية الفيديو، يطلب أحد موظفي الاقتراع من الرجل إزالة القبعة التي كتب عليها "دعنا نذهب براندون" التي كان يرتديها، والمرتبطة بشعار مناهض للرئيس بايدن، قائلًا: "سيدي، لا تشتمني"، فيرد الرجل غاضبًا: "أغلق فمك ودعني أصوت".

وحسب قوانين ولاية ساوث كارولينا، يمنع ارتداء الملابس أو حمل المواد الدعائية السياسية ضمن مسافة 500 قدم من مراكز الاقتراع.

ويلزم القانون الموظفين في مراكز الاقتراع باستخدام جميع الوسائل المعقولة للحفاظ على هذه المراكز خالية من الترويج السياسي.

جو بايدن أمريكا ولاية ساوث كارولينا
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