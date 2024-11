بسبب قبعة مناهضة لبايدن.. اندلاع شجار داخل مركز اقتراع في أمريكا (فيديو)

القاهرة- مصراوي

اندلع شجار داخل مركز اقتراع بمكتبة مقاطعة أورانجبورج بولاية ساوث كارولينا، خلال التصويت المبكر بين موظفي الاقتراع وناخب رفض إزالة قبعة تحمل شعارًا سياسيًّا مناهضًا للرئيس جو بايدن.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشادة بين الناخب وعدد من الموظفات، بعدما تم إبلاغه أنه لا يمكنه التصويت مرتديًا زيًّا يحمل دلالة سياسية.

Early voting in Orangeburg, SC

Poll workers asking him to remove the item? Nope! He’s so patriotic that rules don’t apply to him, especially if some black women are telling him to take them off. pic.twitter.com/EXOyJVO0dS