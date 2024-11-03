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"يرغب بلمس مؤخرتي".. إيلون ماسك يرد على تصريحات لبايدن (فيديو)

02:34 م الأحد 03 نوفمبر 2024

إيلون ماسك

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(وكالات)

رد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بسخرية على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أبدى فيه رأيًا ناقدًا بشأن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، ملمحًا إلى أن بعضهم "يستحق تأديبًا بدنيًا على المؤخرة".

وكتب ملك منصة "إكس"، والداعم المعروف لترامب، تعليقًا عبر حسابه الشخصي "لقد اتهمني بالمثلية والآن يريد بايدن لمس مؤخرتي".

وكان المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، تيم والز، قد أدلى بتصريح أثار الجدل سابقًا، مشيرًا إلى ماسك بتلميح ساخر عن دوره كملياردير في الانتخابات، وقال مازحًا: "هذا الرجل المثلي، انظروا، حصل على تخفيض ضريبي هائل"، وهو ما أعقبه اعتذار من حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس..

إيلون ماسك جو بايدن
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