"لست دمية".. ترامب يتسبب في حربًا كلامية بين ماسك ومغنية أمريكية

القاهرة- مصراوي

خلال الساعات الماضية، اندلعت حربًا بين مغنية الهيب هوب الأمريكية الشهيرة "كاردي بي" ورجل الأعمال إيلون ماسك، أقوى داعمي المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب.

ويعود السبب إلى مشاركة المغنية الشابة في تجمع انتخابي للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية ويسكنسون، داعية إلى انتخابها.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة مالك منصة إكس تويتر سابقًا، فما كان منه إلى أن شارك فيديو لكاردي بي، بعدما تعثرت خلال مخاطبة الناخبين جراء تعطل "الشاشة التي تقرأ منها" (الملقن)، وعلق عليه واصقاً إياها بالدمية.

Another puppet who can’t even talk without being fed the words. The Kamala campaign has no authenticity or true empathy. https://t.co/gwbZBKIAk8

ولم تتأخر المغنية الأمريكية في الرد على ماسك، إذ كتبت تغريدة على حسابها في منصة إكس، قائلة:" لست دمية يا إيلون.. بل أنا ابنة مهاجرين بذلا قصارى جهدهما لإعالتي!، لا تعرف شيئاً".

I’m not a puppet Elon.. I’m a daughter of two immigrant parents that had to work their ass off to provide for me! I’m a product of welfare, I’m a product of section 8, I’m a product of poverty and I’m a product of what happens when the system is set up against you….But you don’t… https://t.co/BBYQ2O0KYJ