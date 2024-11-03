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"لست دمية".. ترامب يتسبب في حربًا كلامية بين ماسك ومغنية أمريكية

12:49 م الأحد 03 نوفمبر 2024

إيلون ماسك

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القاهرة- مصراوي

خلال الساعات الماضية، اندلعت حربًا بين مغنية الهيب هوب الأمريكية الشهيرة "كاردي بي" ورجل الأعمال إيلون ماسك، أقوى داعمي المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب.

ويعود السبب إلى مشاركة المغنية الشابة في تجمع انتخابي للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية ويسكنسون، داعية إلى انتخابها.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة مالك منصة إكس تويتر سابقًا، فما كان منه إلى أن شارك فيديو لكاردي بي، بعدما تعثرت خلال مخاطبة الناخبين جراء تعطل "الشاشة التي تقرأ منها" (الملقن)، وعلق عليه واصقاً إياها بالدمية.

ولم تتأخر المغنية الأمريكية في الرد على ماسك، إذ كتبت تغريدة على حسابها في منصة إكس، قائلة:" لست دمية يا إيلون.. بل أنا ابنة مهاجرين بذلا قصارى جهدهما لإعالتي!، لا تعرف شيئاً".

وأضافت:" أنا نتاج الفقر... لكنك لا تعرف شيئًا عن ذلك، فأنت لا تعرف شيئًا على الإطلاق عن النضال الأمريكي، مطالبة ماسك بإصلاح الخوارزميات الخاصة بحسابها.

يشار إلى أن كل من هاريس وترامب شارك أمس بتجمعات انتخابي في ولاية نورث كارولاينا.

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