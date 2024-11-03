تضرر طريق حدودي حيوي داخل العراق جراء تدفق سيول بكميات كبيرة من إيران

بغداد- (د ب أ)

أعلن مدير ناحية قزانية في محافظة ديالى العراقية مازن الخزاعي، اليوم الأحد، تضرر طريق حدودي بسبب السيول المتدفقة بكميات كبيرة من إيران.

وقال الخزاعي ، لوكالة (شفق نيوز) الأخبارية، إن "الساعات الماضية شهدت تدفق سيول من الحدود الايرانية بكميات كبيرة عبر سبعة أودية أبرزها حران وحزام ومويلح وأكبرها ترسق ضمن أطراف ناحية قزانية و قضاء مندلي".

وأضاف أن "الأوضاع تحت السيطرة حتى الآن، لكن هناك طريق الحدود الذي يربط مركز قزانية وعشرات القرى الحدودية تضرر نتيجة شدة السيول"، لافتا إلى أن "الطريق مهم ويستخدم من قبل قوات الحدود وسكان القرى الحدودية".

وأشار الخزاعي إلى أن"الأوضاع تحت السيطرة ولا وجود لأي مخاطر على السكان".

بدوره ، وجه جهاز الأمن الوطني العراقي ، اليوم ، تشكيلاته بالتحرك الفوري لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار.

وقال الجهاز ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي وجه جميع تشكيلات الجهاز بالتحرك الفوري لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار في كافة المحافظات".

وأضاف أنه "وجه أيضا بتكثيف التنسيق مع الجهات الخدمية وحشد كل القدرات الهندسية والخدمية اللازمة لتقديم الدعم الكامل للأهالي بأقصى سرعة ممكنة".