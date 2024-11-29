روسيا تتهم مديرة "اليونسكو" بالمشاركة في الحرب الإعلامية ضدها

وكالات

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال طاولة مستديرة للسفراء الأجانب حول حل الوضع في أوكرانيا، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي بأنها شريكة مباشرة في حرب إعلامية ضد روسيا.



وقال لافروف، إن "السيدة أزولاي المديرة العامة لليونسكو، تشارك بشكل مباشر في الحرب الإعلامية ضد روسيا، وبشكل عام، ضد الحقيقة"، على حد تعبيره.



وعقد المجلس الحكومي المشترك للبرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، دورته في 21 و22 نوفمبر الجاري في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، وتم خلالها بحث مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بعمل وسائل الإعلام، بما في ذلك سلامة الصحفيين.



وخلال الجلسة، تم عرض تقرير المديرة العامة لليونسكو حول سلامة الصحفيين ومشكلة الإفلات من العقاب للفترة 2022-2023. ووفقًا لوثائق الفعالية في الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2023، تعرض نحو 162 إعلاميًا للقتل في مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك 72 قتلوا في مناطق النزاع.



ويقول ملحق التقرير، الذي يسرد حالات قتل الصحفيين حسب البلد، إنه تم في أوكرانيا في الفترة 2022-2023، قتل 14 من العاملين في مجال الإعلام. وزعم التقرير أن واحدًا منهم فقط كان يحمل الجنسية الروسية وهو روستيسلاف جورافليف.



في وقت سابق، أعربت الخارجية الروسية عن استيائها تجاه "عدم وجود رد فعل من قبل منظمة اليونسكو على جرائم أوكرانيا بحق الصحفيين الروس".



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها ستبلغ الدول الأعضاء في منظمة "اليونسكو" بتذمرها من أداء رئاسة المنظمة على خلفية تقريرها الأخير حول سلامة الصحفيين.





