لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصر تتابع حادث مصرع مواطن مصري في ميلانو

02:30 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي
تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن كثب مع السلطات الإيطالية حادث مصرع الشاب المصري رامي الجمل.
وكان بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجه القنصلية العامة المصرية بميلانو فور العلم بالواقعة بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، فور الإنتهاء من التحقيقات.
وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وزارة الخارجية حادث ميلانو بدر عبد العاطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا تتهم مديرة "اليونسكو" بالمشاركة في الحرب الإعلامية ضدها

إعلان

إعلان