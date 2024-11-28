تركيا: اعتزام قبرص الانضمام لحلف الناتو "غير مقبول"

إسطنبول - (د ب أ)

انتقدت تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خطط قبرص للانضمام إلى الحلف العسكري باعتبارها "غير مقبولة".

وذكرت مصادر بوزارة الدفاع التركية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أن إدارة قبرص اليونانية ليس لديها حاليا طلب للانضمام لعضوية الناتو، لكن حتى محاولتها تعتبر تطورا غير مقبول بالنسبة لتركيا".

وأضاف المصدر العسكري أن مثل هذه المحاولة "ستخل بالتوازن الدقيق" في قبرص و "تؤثر سلبا على عمليات المفاوضات الرامية إلى التوصل لحل".

وأضافت المصادر أن تركيا أعادت إلى الأذهان أن قرارات الناتو للتوسع يتم اتخاذها بالإجماع وبناء على "مخاوف (الأعضاء) المرتبطة بالأمن القومي".

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة إلى جزء يوناني في الجنوب وجزء أصغر، قبرصي-تركي، في الشمال وذلك منذ انقلاب عسكري يوناني وغزو تركي في عام 1974.

ولم يتم الاعتراف بشمال قبرص كدولة مستقلة إلا من جانب تركيا فقط، وكان الاتحاد الأوروبي ضم قبرص (الجنوبية) في عام 2004.