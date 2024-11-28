لبنان.. مجلس النواب يعلن موعد انتخاب رئيس الجمهورية

بيروت - (د ب أ)

قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في التاسع يناير المقبل.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الخميس، "دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع يناير المقبل عند الساعة الحادية عشرة".

وانتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في 31 أكتوبر عام 2022، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للبلاد.