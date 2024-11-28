رغم وقف إطلاق النار.. إصابة شخصين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أصيب شخصان اليوم الخميس بقصف إسرائيلي استهدف بلدة حدودية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن "شخصين أصيبا جراء استهداف العدو لساحة في بلدة مركبا الحدودية، وعملت جمعية الرسالة - فوج بني حيان على نقلهما إلى المستشفى".

وطبقا للوكالة، أطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية قذيفة على بلدة الوزاني.

وكانت الوكالة أشارت إلى "تعرض بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل ليلا، لقصف مدفعي معاد".

وذكر موقع "النشرة" اللبناني أنّ "أصوات إطلاق نار مستمر تُسمع منذ فجر اليوم في مارون الراس، ومناطق أخرى بجوار عيترون محيط المالكية" في جنوب لبنان.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ في وقت مبكر أمس الأربعاء.