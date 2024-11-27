عبد العاطي يؤكد موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية

القاهرة – (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، عن أمله في أن يسفر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، عن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية مساء اليوم مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، ونجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

وشدد عبد العاطي، على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره، فضلًا عن استكمال الاستحقاق الرئاسي.

ومن جانبهما، طلب رئيسا مجلس النواب والحكومة اللبنانيين نقل خالص تحياتهما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربين عن تقديرهما العميق لجهوده المضنية والدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للبنان على المستويين السياسي والإنساني طوال الفترة العصيبة الماضية، وبما يمكن البناء عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان.