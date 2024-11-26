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الخارجية الأمريكية: من الصعب إنهاء الحرب في غزة دون خطة لـ"اليوم التالي"

07:48 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

أنتوني بلينكن

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا في المراحل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا، معتقدا أن من خلال تهدئة التوترات في المنطقة يمكن إنهاء الصراع في غزة.

وتابع بلينكن، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عوّلت على فتح جبهات عدة لمساندتها لكن وقف إطلاق النار في لبنان سيحرمها من هذا الدعم، مشيرا إلى أننا نعمل منذ أسابيع وأشهر على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكمل: "ملتزمون بالعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "ترامب" المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وقضايا أخرى"، موضحا أنه من الصعب إنهاء الصراع قبل وضع خطة لما بعد الحرب كي يعيش سكان غزة من دون حماس.

أنتوني بلينكن إنهاء الحرب في غزة وزير الخارجية الأمريكي وقف إطلاق النار في لبنان طوفان الأقصى
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