لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جيش الاحتلال: نتابع هدفا جويا تسلل باتجاه الجليل الأعلى

06:07 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

تسلل باتجاه الجليل الأعلى أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتابع هدفا جويا تسلل من لبنان باتجاه الجليل الأعلى و"الحدث ما زال متواصلا".

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل إنذارات في نهاريا والمطلة وكفار يوفال بالجليل الأعلى للاشتباه في تسلل مسيّرة.

كان رئيس هيئة الأركان الإيرانية، قال إن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني سيكون في الوقت المناسب وبأسلوب غير متوقع.

وأضاف رئيس هيئة الأركان، أن إيران لن تتهاون مع أي اعتداء على أراضيها، وأنها سترد على كل اعتداء بشكل حاسم ومناسب، موضحا أن الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير قد تم التخطيط له بعناية ليكون مفاجئًا وخارج حسابات إسرائيل.

تسلل هدف جوي باتجاه الجليل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل إنذارات في نهاريا لبنان وإسرائيل هيئة الأركان الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سفير فلسطين بالأمم المتحدة: اللاعقاب شجع الاحتلال على تجاهل قرارات الهيئات القضائية الدولية

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 2-0 استاد أبيدجان.. كهربا وأفشة يسجلان