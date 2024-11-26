جيش الاحتلال: نتابع هدفا جويا تسلل باتجاه الجليل الأعلى

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتابع هدفا جويا تسلل من لبنان باتجاه الجليل الأعلى و"الحدث ما زال متواصلا".

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل إنذارات في نهاريا والمطلة وكفار يوفال بالجليل الأعلى للاشتباه في تسلل مسيّرة.

كان رئيس هيئة الأركان الإيرانية، قال إن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني سيكون في الوقت المناسب وبأسلوب غير متوقع.

وأضاف رئيس هيئة الأركان، أن إيران لن تتهاون مع أي اعتداء على أراضيها، وأنها سترد على كل اعتداء بشكل حاسم ومناسب، موضحا أن الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير قد تم التخطيط له بعناية ليكون مفاجئًا وخارج حسابات إسرائيل.