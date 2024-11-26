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انفجار محرك صاروخ ياباني صغير أثناء اختبار دون وقوع إصابات

10:25 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

اليابان

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طوكيو- (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية أن محركا جديدا لصاروخ ياباني صغير اشتعلت فيه النيران اليوم الثلاثاء خلال اختبار احتراق.

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن انفجارا أعقب الحريق وتصاعدت أعمدة من الدخان الأبيض، وهو الحادث الثاني لمحرك "إبسيلون إس" بعد انفجار مشابه العام الماضي خلال اختبار أيضا.

وأضافت "كيودو"، نقلا عن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أنه لم تقع أي إصابات، بينما تجري الوكالة تحقيقا في الحادث.

وأوضحت الوكالة أن انفجار العام الماضي نتج عن انصهار قطعة معدنية ألحقت ضررا بأحد أجزاء المحرك.

وتسعى اليابان من خلال تطوير صاروخ "إبسيلون إس" إلى تعزيز مكانتها في السوق المتنامية لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

اليابان طوكيو صاروخ ياباني
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