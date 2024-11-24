بوريل من لبنان: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو ليس سياسيًا

(مصراوي)

قال مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس سياسيًا، مشيرًا إلى أن القرار جاء في وقت تمارس فيه إسرائيل سلاح التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة.

ودعا بوريل، الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات فاعلة لوقف المجازر في قطاع غزة.

وأكد بوريل، على دعم الاتحاد الأوروبي للبنان شعبا وجيشا ومؤسسات، مشيرًا إلى الجاهزية لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية.

وطالب بوريل، قادة لبنان بتحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ السلطة الذي دام لمدة عامين.

كما طالب بوريل، بممارسة الضغوط على إسرائيل وحزب الله اللبناني لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، مضيفًا أن الشعب اللبناني يحتاج إلى رئيس وإلى وقف إطلاق النار.