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بعد فتحه بعد 13 عامًا.. اليابان تغلق مفاعل محطة "أوناجاوا" النووية

11:44 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

محطة طاقة نووية

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طوكيو - (د ب أ)

أغلقت شركة "توهوكو إلكتريك" للطاقة الكهربائية، اليوم الأحد، المفاعل النووي رقم 2، في محطة أوناجاوا للطاقة النووية، في شمال شرق اليابان، كما هو مقرر لفحص المعدات.

وإذا لم يتم العثور على أي مشكلات أثناء عمليات الفحص، فمن المتوقع إعادة تنشيط المفاعل النووي، خلال حوالي 10 أيام واستئناف التشغيل التجاري في ديسمبر، حسب وكالة "جي.جي برس" اليابانية.

يشار إلى أنه تم إعادة تشغيل المفاعل النووي في 29 أكتوبر، للمرة الأولى منذ زلزال شرق اليابان الكبير في مارس 2011 . لكن المفاعل النووي توقف في الرابع من نوفمبر، بسبب مشكلة في معدات القياس.

وبعد اتخاذ إجراءات وقائية، أعادت شركة توهوكو الكتريك تشغيل المفاعل النووي في 13 نوفمبر وبدأت في توليد ونقل الطاقة في 15 نوفمبر.

اليابان توهوكو إلكتريك المفاعل النووي
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