السعودية.. تحذيرات من أمطار وسيول في مكة المكرمة وعدد من المناطق

وكالات

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، إنذارا أحمر في مكة المكرمة غدا الأحد في الفترة بين الساعة 12 مساء وحتى الـ11 مساء.

ووفقا لما نشره المركز الوطني في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، فإنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة عالية السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد وجريان سيول بالإضافة إلى صواعق رعدية.

وبحسب المنشور، فإن الإنذار الأحمر، يشمل مناطق (الخرمة – المويه – تربة – رنية) في مكة المكرمة.

إلى جانب ذلك، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا أحمر، في عدد من المناطق المختلفة داخل المملكة السعودية، بما في ذلك (حائل – القصيم).