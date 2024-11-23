السعودية.. تحذيرات من أمطار وسيول في مكة المكرمة وعدد من المناطق
وكالات
أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، إنذارا أحمر في مكة المكرمة غدا الأحد في الفترة بين الساعة 12 مساء وحتى الـ11 مساء.
ووفقا لما نشره المركز الوطني في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، فإنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة عالية السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد وجريان سيول بالإضافة إلى صواعق رعدية.
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الخرمة #المويه #تربة ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 23, 2024
للتفاصيل https://t.co/AJvVFbaDjH #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/GIlLTOepkZ
وبحسب المنشور، فإن الإنذار الأحمر، يشمل مناطق (الخرمة – المويه – تربة – رنية) في مكة المكرمة.
إلى جانب ذلك، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا أحمر، في عدد من المناطق المختلفة داخل المملكة السعودية، بما في ذلك (حائل – القصيم).
فيديو قد يعجبك: