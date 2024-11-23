رئيس كولومبيا: سنعتقل نتنياهو إذا زار البلاد

وكالات

قال رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، إننا "نحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية، وإذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت كولومبيا فسنعتقلهما".



ولفت بيترو خلال حديثه مع قناة "الجزيرة" إلى أن "رفض الولايات المتحدة قرارات المحكمة الجنائية، التي لم ترغب بالانضمام إليها يعني أنها مؤيدة للفظائع".



وأوضح أن "هدف حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة هو منع قيام وطن للفلسطينيين"،موضحًا أن ما يحدث بفلسطين والمنطقة ليس مجرد حرب بل رسالة تخويف من دول الشمال للجنوب بأكمله.

وتابع الرئيس الكولومبي: "شعبنا يتأثر بهول مشاهد الإبادة التي يراها في غزة ويسترجع ذكريات قاسية، عانينا من الوحشية والقتل ولذا نشعر أكثر بمعنى الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".



وأشار إلى أن "الدول الكبرى تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحقوق الإنسان والحضارة الإنسانية"، مضيفًا أن "الدول التي تحلم بالسيطرة على العالم تزيد التوترات والحروب، حفاظًا على سيادتها وتحكمها".



وحذر بيترو من أن الذين راهنوا على الغرب سيشعرون أنهم وحدهم وتمت خيانتهم مثل أوكرانيا ودول في أوروبا الغربية.



وأضاف: "واجهنا ضغوطًا بسبب مواقفنا تجاه الإبادة في غزة واللوبيات تتحرك ضدنا لا سيما لوبي البنوك، وأننا اتهمنا بمعاداة السامية بعد قطع علاقاتنا بإسرائيل وهم مخطئون، فالفلسطينيون والعرب ساميون".



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.





