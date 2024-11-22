مصر تؤكد التزامها بدعم العلاقات مع جمهورية الكونغو

القاهرة- مصراوي

صدر بيان مشترك بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارة وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، وأكد الطرفان التزامهما بدعم العلاقات الثنائية والتشاور المستمر حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.



وجاء في الزيارة التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تضمنت الاتفاق على تعزيز التنسيق والتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والمائية ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التشاور بين البلدين.













