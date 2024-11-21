بريطانيا: نحترم استقلال الجنائية الدولية ونواصل الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات

صرّح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بأن المملكة المتحدة تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي.

وأضاف المتحدث أن بريطانيا تواصل جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على خلفية جرائم حرب في قطاع غزة.

ويجعل هذا القرار كلًا من نتنياهو وجالانت مشتبهين مطلوبين دوليًا، وهو ما يُحتمل أن يزيد من عزلهما على الساحة الدولية ويعقّد جهود التفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ أكثر من 13 شهرًا، وفقًا لوكالة رويترز.