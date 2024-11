بعد قرار اعتقال نتنياهو وجالانت.. الرئيس الإسرائيلي: هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

ويحول هذا القرار نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليًا ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهراً، بحسب وكالة رويترز.

Situation in the State of Palestine:#ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. Learn more https://t.co/opHUjZG8BL— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 21, 2024