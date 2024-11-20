إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

رام الله - (د ب أ)

أصيب فلسطينيان، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، إن "طواقمها نقلت شابين 18 و21 عاما أصيبا برصاص الاحتلال في الصدر واليد، في مخيم جنين، وجرى نقلهما إلى المستشفى".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال تعيق عمل سيارات الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر منذ بدء العدوان على جنين يوم أمس، إذ احتجزت طاقم الهلال الأحمر في الحي الشرقي واستعملته درعا بشرية للدخول إلى أحد المنازل، كما أعاقت عمل سيارة إسعاف في مخيم جنين، واحتجزت الهواتف النقالة لضباط الإسعاف فيها".

وطبقا للوكالة، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة ومخيم جنين، لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى دمار كبير وتخريب بالبنية التحتية والممتلكات".